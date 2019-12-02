ميسي الأفضل في العالم للمرة السادسة

تُوِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وتفوَّق ليونيل ميسي، على كلٍ من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول.

جاء الإعلان عن فوز مودريتش بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الإثنين، في مسرح شاتليه.

كان ميسي، الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني، والوصول لنصف نهائي كوبا أمريكا، قد فاز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب بالعالم.

وهذه هي المرة السادسة، التي يحرز فيها ميسي الكرة الذهبية، ليتفوق على غريمه ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي توج بالجائزة 5 مرات.