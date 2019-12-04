“زفيدافيتس” التشيكي: واشنطن تحاول عرقلة عملية انتعاش الاقتصاد في سورية

في تعليق نشره موقع زفيدافيتس الالكتروني التشيكي، بين أن الولايات المتحدة تحاول، من خلال استمرار وجودها العسكري غير الشرعي في سورية، إلى جانب نهب الثروات الباطنية، عرقلة مساعي إعادة بسط سيطرة الدولة السورية على كامل الأراضي..

ولفت الموقع إلى أن واشنطن تسعى، كذلك، إلى إبطاء عملية انتعاش الاقتصاد في البلاد.

ونوه إلى أن الوجود العسكري الأمريكي عند حقول النفط في سورية ليس له أي علاقة بمكافحة الإرهاب، بل يؤشر إلى محاولة واشنطن من جديد إحياء هيمنتها المتلاشية على الشرق الأوسط، الأمر الذي لن تنجح فيه لأن هذا الأمر لا يحظى بالترحيب من قبل أي طرف في المنطقة، باستثناء كيان الاحتلال والنظام السعودي.