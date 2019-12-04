طهران تحدد شرط التفاوض حول الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بلاده بالإتفاق النووي الموقع معها عام 2015

وقال روحاني في كلمة له اليوم بمنتدى مدينة طهران الذكية إن إيران مازالت مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي إذا رفعت واشنطن إجراءات الحظر الاقتصادي الجائر التي أعادت فرضها على البلاد بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.

مضيفا أن الحكومة الإيرانية نجحت في إدارة البلاد من خلال الحفاظ على الاقتصاد، رغم الضغط الذي مارسته بواشنطن بضغط من النظام السعودي والكيان الإسرائيلي.