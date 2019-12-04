مورينهو يتحدث عن العودة لـ”أولد ترافورد”

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، إنه يتوقع استقبالا دافئا عندما يحل فريقه ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب “أولد ترافورد” اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي في حديثه عن مانشستر يونايتد :”يمكنني القول إن العودة مرة أخرى لأولد ترافورد بمثابة العودة لمكان كنت سعيدا بالتواجد فيه، لدي علاقة رائعة مع مشجعي مانشستر يونايتد”.

وأضاف: “غدا أعود كمدير فني لفريق سيحاول التغلب على مانشستر يونايتد، وربما يعطي هذا منظورا مختلفا”.

وتابع :”أتوقع أن تظهر الجماهير احترامها لي، ولكنني أتفهم أن ما يريدونه في الحقيقة عكس ما أريده، فأنا أسعى لفوز توتنهام، بالطبع، خلال المباراة أتوقع منهم أن ينسوني ويدعموا فريقهم”.

وقال مورينيو إنه شعر “بالتواضع” من خلال “الاستقبال الجميل” الذي حظي به، عندما عاد لمانشستر يونايتد كمحلل تلفزيوني، ولكنه حاليا يستمتع بالعودة إلى التدريب مع توتنهام.