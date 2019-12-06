مقتل 3 جنود أمريكيين بولاية مينيسوتا

قتل ثلاثة جنود أمريكيين جراء تحطم طائرة هليكوبتر من نوع بلاك هوك بولاية مينيسوتا بعد أن أعلن فقدان الاتصال بها في وقت سابق.

ونقلت رويترز عن حاكم الولاية تيم والز قوله إن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك سقطت في وسط الولاية أمس ما أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة الذين كانوا على متنها بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة وتجمعت طواقم الطوارئ في موقع الحادث دون أن يتم نشر أسماء طاقم الطائرة مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف والز أن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا طراز “بلاك هوك يو اتش 60” سقطت على بعد 16 ميلا تقريبا جنوب غرب سانت كلاود في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية موضحا أن الحادث أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة.

وفي وقت سابق قال الحرس الوطني الأمريكي على تويتر إن طواقم الطوارئ في مينيسوتا تبحث عن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.