وحدات الجيش تعزز انتشارها بريف الحسكة

وسعت وحدات الجيش العربي السوري عمليات انتشارها في مناطق الجزيرة السورية وانتشرت في نقاط جديدة بريف الحسكة الشمالي وذلك في إطار مهامها الوطنية في حماية الأهالي.

وذكرت “سانا” أن وحدات الجيش قامت بتوسيع انتشارها ضمن مناطق ريف الحسكة الشمالي وانتشرت في نقاط جديدة بمحيط محطة كهرباء مبروكة.

وكانت وحدات الجيش خلال الأيام الماضية وسعت انتشارها على الطريق الدولية الحسكة-حلب وثبتت نقاطا جديدة لها عند مفرق ليلان غرب تل تمر ودخلت قرية السوسة الغربية وصوامع حبوب العالية بريف الحسكة الشمالي الغربي وخلال الشهر الفائت ثبتت وحدات الجيش نقاطها على محور يمتد بنحو 90 كم وذلك في إطار مهامها الوطنية لمواجهة العدوان التركي ومرتزقته وحماية الأهالي.