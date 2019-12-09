أسنانك تكشف شخصيتك!!

“أرني أسنانك، وسأخبرك من أنت” ابتداءً من الآن، لن تعودوا محتاجين للكلام مع أحد ما لتعرفوا أكثر قليلاً عن شخصيته. يكفيكم أن تنظروا إلى أسنانه الأمامية بينما هو يتكلم أو يبتسم. بالطبع، ستكتشفون أيضاً من أنتم، وهذا شيء مهم جداً للشخص الذي تتناقشون معه !

1- إذا كان شكل السنّين الأماميين مربعاً:

الأشخاص ذوي القواطع المربعة الشكل لديهم طبع أهدأ ويستطيعون التحكم في مشاعرهم. أحياناً، يبدون متباعدين بسبب طبعهم المحافظ والمسالم.

2- إذا كان شكل السنّين الأماميين بيضاوياً:

الأشخاص ذوي القواطع البيضاوية هم أكثر إبداعاً ولديهم ميول نحو الفن. إنهم مهووسون بالتفاصيل ويعرفون أن الأشياء الصغيرة قد تصنع كل الفرق. إنهم يظهرون الكثير من التعاطف ويشعرون بسرعة بعواطف الآخرين. هؤلاء الأشخاص يميلون إلى أن يشردوا في أفكارهم وهذا ما يمنعهم من التركيز على مهمة ما خلال وقت طويل جداً.

3- إذا كان شكل السنّين الأماميين مثلثاً:

الأشخاص ذوي القواطع المثلثة يتميزون بتفاؤلهم، بلامبالاتهم وديناميكيتهم. إنهم يعشقون أن يكونوا محاطين بالناس وليس لديهم مشكلة في نسج الصداقات. في الواقع، الوحدة تخيفهم.

4- إذا كان شكل السنّين الأماميين مستطيلاً:

الأشخاص ذوي القواطع المستطيلة هم قادة بالفطرة. إنهم أشخاص مبادرون يتخذون قراراتهم بسرعة. يفعلون كل ما بوسعهم ليحققوا أهدافهم. إنهم يركزون غالباً على أنفسهم ويعطون أحياناً الانطباع بأنهم أنانيين.

هذا يدهشكم، أليس كذلك ؟ الأسنان ليست فقط لمضغ الأطعمة أو لتضفي عليكم سحراً إضافياً، إنها تفضح أشياء كثيرة عنكم.

هذه الأشكال الأربعة تقابل أربع طباع وصفها أبو الطب أبقراط، الذي طور أيضاً هذه النظرية. لاحظوا أسنان المقربين منكم لتروا إذا تحققت هذه النظرية.