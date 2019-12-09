الصين تندد بالتدخل الأمريكي في شؤون إقليم شينجيانغ

أكد حاكم إقليم شينجيانغ الصيني شهرت ذاكر أن التشريع الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي مؤخرا بشأن الإقليم انتهاك صارخ للقانون الدولي وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين.

وقال ذاكر في تصريح للصحفيين اليوم في بكين: “إن إجراءات مكافحة الإرهاب في شينجيانغ لاتختلف عن إجراءات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة”، حسب ما نقلت “رويترز”.

مضيفا أن “الولايات المتحدة آثرت غض الطرف عن الاستقرار الاجتماعي في شينجيانغ وهي تشن حملة تشويه ضد المنطقة وتستخدم قضايا هناك لبث الفرقة في المجتمع الصيني”.