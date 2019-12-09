الهلال: البعث سيبقى شعلة مضيئة ومتجددة

تابعت الشعب الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية حيث عقدت شعبة المدينة الرابعة اليوم مؤتمرها على مدرج فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ‎بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب.

وافتتح الهلال أعمال المؤتمر بنقل تحية ومحبة الرفيق بشار الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية إلى الرفاق الحضور، منوهاً بأن هذا الاستحقاق واجب وطني جاء استكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري على مختلف الجغرافيا السورية وهو رسالة للعالم أجمع مفادها أن سورية انتصرت على أعدائها وهي ماضية في عملية البناء بسواعد أبنائها الشرفاء.



كما لفت الأمين العام المساعد إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يثبت أن البعث سيبقى شعلة مضيئة ومتجددة وفق توجيهات الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد.



ودعا الرفيق الهلال الرفاق الحضور في المؤتمر لتجسيد الممارسة الديمقراطية للانتخابات بموضوعية وشفافية، والتي تدل على وعي الرفاق البعثيين وإيمانهم باختيار القيادات الأكفأ في تمثيلهم ليكون حزب البعث قوياً مواجهاً يعمل لمصلحة الوطن وجماهيره.



حضر المؤتمر الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي والرفيق أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي.