تحرّك أوروبي بشأن قضية فلسطين

في رسالة وجهها إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، ومفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي، دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بفلسطين كدولة.

وقال اسلبورن إن”الوقت حان لإطلاق مشاورات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية اعتراف جميع أعضائه بفلسطين“، مؤكدا أن هذه الخطوة “لن تكون معروفا أو شيكا على بياض بل إنها ستكون مجرد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته” وفقاً لموقع “اكسيوس” الإخباري.

يأتي ذلك مع توقعات أن تناقش هذه الخطوة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني المقبل.