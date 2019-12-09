طهران تبدي عدم رضاها عن مستوى التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي

أبدت إيران عدم رضاها عن مستوى التزام الأوروبيين بتعهداتهم بموجب الاتفاق النووي معها.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح له إثر وصوله صباح اليوم إلى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر قلب آسيا الثامن حول أفغانستان: “من المؤكد أننا لسنا راضين عن مستوى التزام الاتحاد الأوروبي وأعضائه بتنفيذ الاتفاق النووي وهو أمر جرى طرحه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بصورة واضحة وصريحة وبتنسيق ملحوظ من قبل إيران وروسيا والصين”.

مضيفا أن انضمام 6 دول أوروبية إلى الآلية المالية “انستيكس” يشكل أمرا إيجابيا لافتا إلى ضرورة تفعيل هذه الآلية.