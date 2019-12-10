جرح عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال

جرح عشرات الفلسطينيين صباح اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين غرب قرية نزلة عيسى شمال طولكرم ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب في قرية ظهر العبد جنوب غرب جنين ما أدى لإصابته بالقدم.