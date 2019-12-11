إسقاط طائرة مسيرة في قرية الفريكة شمال غرب حماة

قبل وصولها إلى هدفها، أسقطت وحدة من الجيش العربي السوري طائرة مسيرة مذخرة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية في بلدة الفريكة أقصى شمال غرب حماة.

وذكرت ميدانية من حماة أن وحدة من الجيش رصدت صباح اليوم طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية قادمة من مناطق انتشارها في ريف إدلب وتعاملت معها برمايات من أسلحة متوسطة وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها في قرية الفريكة شمال سهل الغاب أقصى ريف حماة الشمالي الغربي.

وبينت أن الطائرة كانت مذخرة بالقنابل والمتفجرات بهدف استهداف المناطق الآمنة أو البنى التحتية أو نقاط الجيش التي تحمي المدنيين.