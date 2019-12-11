اتفاقيات بين سورية وكوريا الديمقراطية

اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية الديمقراطية مساء اليوم أعمال دورتها الحادية عشرة بدمشق بالتوقيع على برتوكول الدورة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري.

ووقع البروتوكول عن الجانب السوري وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وعن الجانب الكوري وزير الاقتصاد الخارجي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم يونغ جيه.

كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال العمل والتشغيل والرعاية الاجتماعية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة صيد الأسماك في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إضافة إلى برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي في لجنة التعليم في كوريا الديمقراطية الشعبية للأعوام 2020 و2021 و2022.

وكانت اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية الديمقراطية بدأت أعمالها السبت الماضي بهدف تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبحث مذكرات التفاهم والاتفاقات التي سيتم إبرامها بين الجانبين.