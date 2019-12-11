الجعفري: النظام التركي يواصل احتلال أراض سورية بانتهاك لتعهداته في سوتشي وأستانا

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات أستانا الدكتور بشار الجعفري مجددا، على أن سورية مستمرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية حتى القضاء عليها بشكل كامل مشيرا إلى أن النظام التركي يواصل دعم هذه التنظيمات واحتلال أراض سورية في انتهاك لتعهداته في أستانا وسوتشي.

وأوضح الجعفري خلال مؤتمر صحفي في مدينة نورسلطان اليوم في ختام الجولة الـ 14 لمحادثات أستانا حول سورية أن النظام التركي يحتل من الأراضي السورية ما مساحته سبعة أضعاف مساحة الجولان السوري المحتل وهذا يدل على نفاق هذا النظام وعدم التزامه بتفاهمات أستانا وبالمذكرة التي تم التوصل إليها في مدينة سوتشي الروسية في أيلول 2018 والتي تنص على ضرورة سحب قواته المحتلة من الأراضي السورية.

وقال الجعفري: ناقشنا خلال الجولة الحالية محاولات نظام أردوغان تتريك مناطق في شمال سورية في انتهاك للقانون الدولي فضلا عن سرقته التراث التاريخي والثقافي السوري وتم إرسال رسالة رسمية بهذا الشأن إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) لافتا إلى أن الاحتلال الأمريكي يقوم بنهب النفط من الأراضي السورية وبيعه للنظام التركي.

وجدد الجعفري التأكيد على استمرار سورية في مكافحة الإرهاب على جميع أراضيها ولا سيما في إدلب وهو الحق الذي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مسار استانا مبينا أن الإرهابيين وبدعم من القوى الراعية لهم وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والكيان الإسرائيلي والنظامان التركي والسعودي ومشيخة قطر يواصلون عملياتهم الإرهابية والإجرامية وكلما حاولت سورية تحرير أراضيها من الإرهاب وخاصة في إدلب تعمل هذه الأطراف على عرقلة ذلك منتهكة قرارات مجلس الأمن الذي أدرج هذه التنظيمات مثل “داعش” و”جبهة النصرة” والتنظيمات المرتبطة بهما على قائمته للكيانات الإرهابية.

وشدد الجعفري على رفض سورية أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو في عمل لجنة مناقشة الدستور ورفضها أي أجندات انفصالية مشيرا إلى أن المواطنين السوريين الأكراد جزء لا يتجزأ من الشعب السوري ويجب على بعض الأطراف التي تعول على الأمريكي ألا تكون أداة بيده للنيل من وحدة الأراضي السورية.