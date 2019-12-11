تل شيحان ضمن محور المسارات السياحية الترويجية

يشكل “تل شيحان ” شمال مدينة شهبا في محافظة السويداء أهمية سياحية واقتصادية ودينية ، التل الذي يقع على طرف اللجاة الشرقي ويبلغ ارتفاعه 1140 مترا عن مستوى البحر وهو أحد تلال شهبا الأربعة البركانية يعتبر من التلال المميزة نظرا لما يتمتع به من موقع هام وغنى بالتضاريس الجميلة التي تجعل منه مقصدا لسياحة المغامرات والاستكشاف .

ومؤخرا تم إدراج “تل شيحان ” والتلال الأخرى في شهبا ضمن المسار السياحي الاستكشافي المعد من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع مديرية السياحة نظرا لما تتمتع به المنطقة من مقومات الجذب السياحي والبنى التحتية وذات القيمة المضافة للترويج السياحي للمحافظة .

و تغطي تل شيحان تربة بركانية التي تشكلت من اندفاع وتدفق المواد البركانية حيث تتألف من الطف البركاني والرمل الأسود الداكن النقي وهذا ما جعله ذو قيمة اقتصادية كبيرة وثروة مهمة لاستخدامها في البناء وتعبيد الطرق وغير ذلك إضافة لأهميته الدينية فهو مزار ديني قديم يقع في قمة التل يسمى “مزار شيحان “ويحظى باهتمام بما يتعلق بالمزارات الدينية ذات الارتياد من قبل الأهالي وأبناء المحافظات والبلدان المجاورة.

وأكد مدير سياحة السويداء “يعرب العربيد ” لـ”البعث ميديا” على أهمية هذه الأماكن من الناحية السياحية الترويجية ومن خلال سياحة الاستكشاف والمغامرات وضرورة الاستفادة منها في الكثير من الأنشطة السياحية الترويجية مضيفا أن المنطقة الرملية تستقطب الهواة ومحبي المغامرات والتمتع بمنظر الرمال السوداء كما يمكن استثمار تلك التلال البركانية سياحيا حيث يعد مشروع مطعم “القلعة ” الواقع في أعلى قمة تل بركاني إلى الغرب من مدينة شهبا التاريخية أحد المشاريع السياحية المهمة التي أعيد طرحها للاستثمار السياحي ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي لهذا العام.

البعث ميديا || السويداء – ربا الهادي