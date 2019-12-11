قرعة كأس الاتحاد الآسيوي.. متوازنة للجيش وصعبة للوثبة

سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء فريق الجيش في المجموعة الأولى إلى جانب العهد اللبناني والمنامة البحريني والفائز من مباراة صور العماني وهلال القدس الفلسطيني.

فيما تواجد الوثبة في المجموعة الثانية إلى جانب الفيصلي أو الوحدات من الأردن والأنصار اللبناني والكويت أو السالمية من الكويت.

يشار إلى أن فريقي الجيش والوثبة يمثلان سورية في مسابقة الاتحاد الآسيوي لحصول الأول على لقب الدوري الممتاز والثاني على لقب كأس الجمهورية للموسم الماضي.