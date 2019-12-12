السويداء.. حفر وإكساء 14 بئراً

أنهت مديرية الموارد المائية بالسويداء عمليات حفر وإكساء 14 بئراً في عدد من مناطق المحافظة بهدف تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب.
الكلفة الإجمالية لأعمال هذه الآبار بلغت 5ر767 مليون ليرة وشملت “خازمة 1 و خازمة 2 وعراجي الرضيمة الشرقية وحي الجلاء وشرقي المتح بمدينة السويداء وبئر تجمع آبار الرضيمة وصما البردان وتحولا وذيبين والمشقوق طريق امتان و صلخد 3 طرق عوس وأم الرمان والغارية و بكا”.
الآبار جاءت ضمن الخطة الإسعافية لوزارة الموارد المائية بهدف تأمين متطلبات مياه الشرب في عدد من مناطق المحافظة مشيرا إلى العمل حاليا على حفر بئرين في صلخد وتجهيزهما لوضعهما تحت تصرف مؤسسة المياه.
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