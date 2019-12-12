دبس التفاح.. من السويداء إلى الأسواق العالمية من بوابة “الجودة”

يعد دبس التفاح منتجاً جديداً طبيعياً بشكل كامل، حيث لا يضاف إليه أي مواد أخرى غير عصير التفاح الطبيعي.

حاتم أبو راس، رئيس غرفة زراعة السويداء، أكد أن تجربة تصنيع دبس التفاح، كان هدفها إيجاد سوق لتصريف كامل المنتج غير قابل للتسويق، بسبب تعرضه للضرر، وبالتالي زيادة دخل المزارعين من خلال هذه الصناعة البديلة.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع مهندسين زراعيين وكيميائيين مختصين لإجراء التجربة بتصنيع دبس التفاح، عام 2010، وعُرض دبس التفاح في معرض دمشق السوري الدولي، ولاقى إعجاب الناس ما أدى إلى الطلب عليه.

دبس التفاح، بحسب أبو راس، مستخلص من عصير التفاح، يحوي على الفليكوز (سكر العنب)، على الفروكتوز (سكر الفاكهة)، بنسب متساوية إلى حد ما، يتميز بقوامه اللزج ولونه البني الفاتح وطعمه الحلو، يشبه إلى حد ما دبس العنب، ولكنه أقل حلاوة.

وأشار إلى أن غرفة الزراعة طالبت بترخيص المنتج، فكان القرار رقم 110 بتاريخ 30-7-2019 بترخيص دبس التفاح للبيع والتصدير.

ووفقا لمستشارة التغذية، كفاح أبو طافش، فإن أهمية دبس التفاح تأتي من أهمية التفاح وفوائده، نظراً لاحتوائه على العديد من المغذيات الضرورية، مثل الفيتامينات والمعادن، فهو يعزز جهاز الهضم ويحمي من فقر الدم ويحافظ على الأسنان من التسوس، بتحويل اللعاب إلى وسط قلوي، ويساعد في خفض الكولسترول الضار، ويحمي الأوعية الدموية من التصلب والخثرات، فيحافظ على صحة القلب.

وكذلك يحمي من داء النقرس والروماتزم، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فهو يحمي من السرطان، ويعزز صحة الدماغ ويقي من الزهايمر ومرض باركنسون، كما يعتبر محلى طبيعي داعم للصحة وبديل صحي عن المحليات الصناعية والسكر الأبيض الضار بالإضافة إلى طعمه الجيد.

البعث ميديا || السويداء – دعاء القنطار