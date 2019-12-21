تخريج دفعة جديدة من صف الضباط والأفراد والسائقين في كلية الشرطة بدمشق

م اليوم تخريج دفعة جديدة من دورات صف الضباط والأفراد والسائقين في كلية الشرطة بدمشق.

وفي كلمة له خلال التخريج بين اللواء فايز غازي محمد معاون وزير الداخلية أن الخريجين يمثلون نخبة من شباب الوطن الواعد بالعطاء الذي نذر نفسه للعمل في قوى الأمن الداخلي خدمة للوطن والشعب مشيرا إلى أن الخريجين سيرفدون جهاز قوى الأمن الداخلي بدماء جديدة مؤهلة بالعلم والمعرفة ومدربة وفق أحدث الأساليب النوعية.

ونوه اللواء غازي بالجهود المخلصة التي بذلتها كوادر كلية الشرطة من إداريين ومدربين ومدرسين والتي أنتجت أبطالا تفتخر قوى الأمن الداخلي بانضمامهم إلى صفوفها.

من جانبه العميد رضوان دبورة مدير كلية الشرطة بين أن الخريجين تزودوا بالعلوم الشرطية والقانونية والعسكرية التي ترسخت في أذهانهم وأضافت إلى معارفهم الشيء الجديد والمفيد لتنفيذ المهام الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي بالسهر على أمن الوطن والمواطنين وحماية الأرواح والممتلكات والأعراض.

تخلل التخريج عروض عسكرية للخريجين وعدة فقرات قتالية وتدريبية ورياضية.