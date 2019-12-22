استهداف مقرات منظمات أجنبية جنوبي اليمن

بحسب مانقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية، استهدفت سلسلة تفجيرات مقرات خمس منظمات أجنبية عاملة في مدينة الضالع جنوب اليمن.

المصادر بينت أنه من بين المنظمات المستهدفة “أوكسفام” وغيرها، مشيرة إلى أنه لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا كما لم تصدر أي تعليقات عن المنظمات.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، حتى اللحظة، غير أن التفجيرات جاءت عقب عمليات تحريض ضد المنظمات الأجنبية من قبل الجماعات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة العدوان السعودي.