شعبة المركز الشرقية في السويداء تعقد مؤتمرها الانتخابي

عقدت شعبه المركز الشرقية في السويداء مؤتمرها الانتخابي بحضور الرفيق ياسر الشوفي، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزي والذي نقل تحية الرفيق الأمين العام للحزب والقيادة المركزية وامنياتهم بخروج المؤتمر بحصاد ثمين عنوانه الثقة بمن يتم اختياره في هذه المرحلة التي قررت فيها قيادة الحزب ترجمة ماورد في النظام الداخلي ترجمة عملية وتعزيز الحياة الديمقراطية عبر العملية الانتخابية.

وأكد الرفيق الشوقي أهمية الابتعاد عن الأطر الضيقة التي تشوه هذا المسار الديمقراطي الذي يعبّر عن خياراتنا في مرحلة تستحق منا كل الاهتمام، مشيراً إلى أهمية دور البعثيين في المرحلة القادمة لتماسهم المباشر مع الجماهير، وضرورة اختيار الأفضل لأداء المهام المطلوبة، واستقطاب الجماهير لصفوف الحزب من خلال تفعيل الانتخابات الحزبية، والالتزام بالتعليمات الواردة من القيادة المركزية، لافتاً إلى أهمية العملية الانتخابية خلال هذه المرحلة لاختيار كوادر فاعلة تعمل لمصلحة الوطن والمواطن وتطوير العمل الحزبي.

وأشار الرفيق الشوفي إلى الانتصارات التي يصنعها جيشنا البطل كل يوم ويزرعون الامل في نفوس أبناء الوطن وبين الرفيق أمين الفرع فوزات شقير أن انتخابات الفرق الحزبية كانت إيجابياتها كثيرة وقد انطلقت الفرق المشكلة مباشرة بالانخراط بالعمل الحزبي وتأخذ دورها في كافة الاصعدة, مبينا أهمية استنهاض الهمم ومضاعفة الجهود والارتقاء لمسستوى الثقة التي منحت لنا من قبل جماهير الحزب, مضيفاً إن “الرفاق البعثيين حولوا هذا الاستحقاق الى أعراس وطنية في بيت البعث نظرا لاحساسهم العالي بالمسؤولية تجاه القادم من الايام التي ستشهد النصر النهائي على أعداء الوطن في الداخل والخارج”.