هجوم لإرهابيي “داعش” يتسبب بمقتل 4 من الشرطة العراقية

شنّ إرهابيو تنظيم “داعش” هجوما على نقطة عسكرية بمحافظة صلاح الدين وسط العراق مما أدى لقتل أربعة من عناصر الشرطة.

وفي بيان لخلية الإعلام الأمني اليوم قالت: إن “عناصر من عصابات “داعش” الإرهابية هاجمت الليلة الماضية نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل حيث تصدى عناصر النقطة للهجوم وتمكنوا من قتل إرهابي “مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة، بحسب ما أفاد موقع السومرية نيوز.

وبحسب البيان فإن قوة أمنية قامت بتفتيش المنطقة وخلال العملية انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ضابط.