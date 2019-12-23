الشعب الحزبية بالسويداء تختتم مؤتمراتها الانتخابية

اختتمت الشعب الحزبية بالسويداء اليوم عقد مؤتمراتها الانتخابية بحضور وإشراف الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين.

الرفيق الشوفي استعرض الأحداث التي مرت بها سورية خلال الحرب، منوهاً بانتصارات الجيش العربي السوري المتلاحقة على قوى العدوان بفضل حكمة وإرادة قائد الوطن الذي وثق بجيشه المغوار وشعبه المقاوم حتى تحقيق النصر وتحرير آخر حبة تراب في سورية، ومؤكداً أهمية هذه الانتخابات بما تعكسه من حالة الوعي العقائدي والتنظيمي.

وأشار الرفيق عضو القيادة المركزية إلى المشاركة الفاعلة للعنصر النسائي بالانتخابات وتمثيل جيل الشباب ليبقى حزبنا متجدداً بروح الشباب وحضورهم الفاعل في قطاعات الحياة كافة، مبيّناً أن سير العملية الانتخابية بالشكل الصحيح يكون بانتقاء الكوادر ذات الكفاءة القادرة على متابعة تنفيذ المهام الحزبية في ظل تطبيق الإجراءات والقرارات بالشكل السليم، بعيداً عن المظاهر المرضية أو الرواسب الاجتماعية لتثمر هذه الانتخابات النتائج المرجوة لصالح الوطن والمواطن وتأتي بقيادات نزيهة قادرة على أداء المهمة المطلوبة.

حضر المؤتمرات الرفاق محافظ السويداء عامر العشي وأعضاء قيادة فرع الحزب.