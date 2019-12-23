جرجناز “الاستراتيجية” تحت سيطرة الجيش العربي السوري

طهرت وحدات الجيش العربي السوري بلدة جرجناز الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المتمركزة في البلدة شرق الطريق الدولي حماة-معرة النعمان.

وخاضت وحدات الجيش المتقدمة من الشرق معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المتمركزة في بلدة جرجناز الاستراتيجية شرق الطريق الدولي حماة-معرة النعمان ودخلت البلدة من عدة محاور وخاضت اشتباكات في أحياء البلدة انتهت بالسيطرة عليها بعد تدمير مقرات الإرهابيين ومراكز قيادتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

وكانت وحدات الجيش طهرت اليوم خمس قرى جديدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي هي خربة السرواني وخربة معراتة والحديثة والفعلول وأبو دفنة بعد معارك عنيفة ضد الإرهابيين كبدتهم خلالها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وتواصل وحدات الجيش تقدمها وسط انهيار التنظيمات الإرهابية أمامها بعد تتالي اندحارها من خطوطها الدفاعية الأولى وتحصيناتها في عدة قرى وبلدات استراتيجية أهمها بلدة التح القريبة من الطريق الدولي.

وأشار المراسل إلى الفوضى والانهيارات والاتهامات المتبادلة بين المجموعات الإرهابية بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الأيام الماضية على جميع الجبهات.