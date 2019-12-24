الهلال: الشعب السوري بدأ إعادة الإعمار والتطوير في خضم الحرب

اختتمت الشعب الحزبية في فرع ريف دمشق مؤتمراتها الانتخابية، حيث أكد الرفيق الهلال خلال حضوره مؤتمر شعبة الغوطة الشرقية أن الشعب السوري بقيادة الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد بدأ عملية إعادة الإعمار منذ سنوات وأعاد بناء النظام السياسي بدستور جديد، وعزز استحقاقات الدستور عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية في أوقاتها، إضافة إلى الإدارة المحلية، وهو اليوم يعزز هذه العملية من خلال الانتخابات النقابية والحزبية التي كانت تتسم بالديمقراطية وأتاحت المجال أمام جماهير الحزب لاختيار قياداتهم وإيصال من يرونه مناسباً لمهمة القيادة.

حضر المؤتمر الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وأمينا فرعي دمشق وريفها للحزب.