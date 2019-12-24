بوح” من أعمال المسرح القومي بالحسكة

قدم المسرح القومي في محافظة الحسكة العرض المسرحي ” بوح ” على خشبة المركز الثقافي العربي والذي اختتم عرضه اليوم حيث سلط الضوء على الكثير من الظواهر المجتمعية الحياتية والمنغصات التي تعترض سير الحياة العادية وكيف استطاع المواطن في سورية الصمود والانتصار على تلك الظروف وتحديه لهذه الظروف طيلة سنوات الحرب الكونية الظالمة على سورية.

وتدور فكرة النص عن رجل يعمل مستخدما ولكن حبه وشغفه للفن جعل منه أن يقرأ كثيرا العديد من القصص العربية والعالمية وجعلت منه موهبته الفنية أن يكون فنانا على الرغم من الكثير من الصعوبات التي واجهته من نظرة الفنيين والمنتجين ونظرتهم الدونية له كونه ممثل صاعد ولا يزال في أول الطريق.

من جهته قال الممثل فيصل حميد أنه جسد شخصية المستخدم العامل في المسرح الذي يحلم بأن يصعد على الخشبة كممثل ويكسب محبة الجمهور والذي دفعه حبه المسرح ووجود الموهبة إلى التعمق بهذا الفن الرائع يشار الى ان العمل الفني ” بوح ” من إعداد وإخراج عبد الله الزاهد.

البعث ميديا || الحسكة – إسماعيل مطر