عروض مسرحية متنوعة خلال العطلة الانتصافية بحماة

برعاية وزير الثقافة وبالتعاون بين مديرية المسارح والموسيقى ومديرية الثقافة بحماة تقدم دار الأسد للثقافة بحماة ثمانية عروض مسرحية للأطفال تهدف إلى تقديم المتعة والفائدة والترفيه لأطفال المحافظة خلال العطلةالانتصافية.

وأشار مدير الثقافة بحماة سامي طه إلى أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو استثمار وقت العطلة الانتصافية للأطفال لتدعيم ثقافتهم وتوجيههم الوجهة الوطنية والفكرية الصحيحة،وتقديم وجبة فنية من خلال المسرح الذي يعتبر سيد الفنون وهو القادر على إيصال الرسائل النبيلة لهم بقالب فني درامي وكوميدي.

وأضاف :حرصت مديرية الثقافة على انتقاء العروض التي ستقدم للأطفال لتكون شاملة في مجال الترفيه والتثقيف والمتعة الفنية ومن خلال الأعمال التي تم تقديمها سابقا ونثق بأن أعدادا كبيرة من الأطفال ستصل إليهم العروض المسرحية التي تم اعتمادها موضحاً أن الثقافة التي تجسد الحضارة والرقي في المجتمع ستكون لبنة يبني عليها أطفالنا نموهم الفكري والإنساني الذي يتفوق فيه الإنسان السوري منذ وجوده على الأرض.

يشار إلى أن العروض المسرحية سيقدمها مخرجون وفرقا مسرحية من حماة والمحافظات الأخرى وسيتم تقديمها مجانا للأطفال وأهلهم وستكون مديرية الثقافة على مدار أيام العطلة الانتصافية في نشاط مستمر حيث سبق وان قدمت هكذا أنشطة وأصبح جمهور الأطفال صديقا دائما لأنشطة الطفل التي تحرص مديرية الثقافة على تقديمها باستمرار .

يذكر أن البرنامج الذي تم الإعلان عنه سيقدم في مدينة حماة وكافة المراكز الثقافية المنتشرة في المحافظة.

البعث ميديا|| حماة- منير الأحمد