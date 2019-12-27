الاتحاد الدولي للفلك يطلق اسمي (إبلا وأوغاريت) على نجم وكوكب يدور حوله

أطلق الاتحاد الدولي للفلك اسم “إبلا” على النجم “218566 HD” الموجود في كوكبة برج الحوت واسم “أوغاريت” على الكوكب المكتشف حول هذا النجم كإنجاز جديد تسطره الجمعية الفلكية السورية في مجال استكشاف وتسمية الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

ووفق بيان للجمعية الفلكية السورية تلقت سانا نسخة منه اليوم فإن الاتحاد الدولي للفلك صدق خلال اجتماعه مؤخرا على تسمية “النجم 218566 HD” الموجود في كوكبة برج الحوت باسم نجم إبلا والكوكب المكتشف حول هذا النجم باسم كوكب أوغاريت ليرتفع اسم إبلا وأوغاريت إلى الفضاء بعد اسم تدمر.

وكان الاتحاد الدولي للفلك أطلق في عام 2015 اسم تدمر على الكوكب الذي يدور حول نجم الراعي بعد فوزه بالتصويت على مئات الاقتراحات لمدن وأسماء شهيرة على مستوى العالم حيث بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها تدمر 631704 أصوات.

رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري بين في تصريح لـ سانا أن الجمعية ومن خلال عضويتها في الاتحاد الدولي للفلك منذ عام 2018 سعت لترك بصمات واضحة في سجلات الاتحاد من خلال المشاركة والتميز بجميع النشاطات العالمية لافتا إلى أن الهدف من تسمية “إبلا وأوغاريت” التأكيد على أن أول أبجدية في التاريخ هي أبجدية أوغاريت وهذا ما تؤكده جميع الأبحاث الاثرية والعلمية ذات المصداقية.

وأكد العصيري على التزام الجمعية الفلكية بالعمل على رفع اسم سورية عاليا في المحافل الدولية العاملة في مجال علوم الفضاء والفلك.

والجمعية الفلكية السورية “جمعية هواة الفلك السورية سابقا” هي جمعية علمية تم إشهارها بتاريخ 31-8-2005 تعمل على نشر علم الفلك وتطويره في سورية والدول العربية بجميع الوسائل الممكنة.