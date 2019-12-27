بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأوضاع في سورية وليبيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن “المشاركين في الاجتماع بحثوا في سياق الاتصالات الهاتفية التي أجراها بوتين مع عدد من نظرائه الأجانب الوضع في سورية مع التركيز على مشكلة تصاعد الأنشطة الإرهابية في إدلب”.

وأضاف بيسكوف إن الاجتماع تناول أيضاً الأوضاع في ليبيا و”الجهود الدولية الرامية إلى التسوية في هذا البلد”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في مؤتمر صحفي أمس أنه لا يمكن التسامح مع وجود جيب إرهابي في إدلب.