الصومال.. مقتل أكثر من 30 شخصاً جراء تفجير إرهابي في مقديشو

قتل أكثر من 30 شخصا جراء التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت ا ب عن اسماعيل مختار المتحدث باسم الحكومة الصومالية قوله إنه “من المرجح ارتفاع عدد القتلى لأن هناك أكثر من 60 شخصا أصيبوا بالتفجير وتم نقلهم إلى المستشفيات”.

بدوره أفاد مصدر محلي بأن التفجير استهدف مركزا لجباية الضرائب أثناء وقت الذروة لافتا إلى أن أطفالا من بين الضحايا إضافة إلى العديد من طلبة الجامعات الذين كانوا يتنقلون بالحافلات.

وتشهد مقديشو بشكل مستمر تفجيرات إرهابية حيث قتل ثمانية من أفراد الجيش الصومالي على الأقل بينهم ضابط جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف قافلة لهم في الثامن عشر من أيلول الماضي.