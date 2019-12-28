بتوجيه من الرئيس الأسد.. فريق حكومي برئاسة المهندس عماد خميس يبدأ زيارة عمل إلى محافظة حمص

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد يبدأ الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارة عمل إلى محافظة حمص لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في المحافظة وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء فيها صباح غد الأحد.

وبلغ عدد المشاريع الخدمية والتنموية المنفذة في محافظة حمص خلال السنوات الثلاث الأخيرة ٥٦ مشروعاً، بينما بلغت تكلفة المشاريع المنفذة من تموز عام ٢٠١٧ حوالي ٣٢ مليار ليرة تصدرتها مشاريع الكهرباء التي وصلت تكاليفها إلى ١٣ مليار ليرة.

ووصل عدد مباني الوحدات الإدارية في محافظة حمص إلى ١٣١ مبنى، بينما بلغ عدد المراكز الثقافية فيها حالياً ٣٢ مركزاً، ويوجد فيها ١٩٧ مركزاً للهاتف يعمل حالياً، حيث تم ترميم ٩ مراكز ووصل عدد خطوط الهاتف إلى ٣٥٦٠١٥ خطاً.