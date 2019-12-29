الحسكة مستمرة بزراعة القمح والشعير

شجعت الظروف الجوية المناسبة والهطلات المطرية وسيطرة أجواء ضبابية خلال الأيام العشرة الماضية فلاحي الحسكة على الاستمرار في زراعة أراضيهم ورفع نسب إنجاز الخطط الزراعية، حيث شهدت زراعة القمح تحسنا ملحوظا في التنفيذ ولا سيما البعل منه، وستستمر عمليات الزراعة حتى الأسبوع الأول من العام القادم.

وقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالمحصولين 898 ألف هكتار موزعة على 117 ألفا و900 هكتار قمح مروي بنسبة تنفيذ 39 بالمئة، و335 ألف هكتار قمح بعل بنسبة تنفيذ 75 بالمئة، و19 ألفا و200 هكتار شعير مروي بنسبة تنفيذ 79 بالمئة و425 ألفا و900 هكتار شعير بعل بنسبة تنفيذ 128 بالمئة، مقارنة بالخطة الزراعية الفرعية.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح والشعير في محافظة الحسكة خلال العام الماضي قاربت 940 ألف هكتار.