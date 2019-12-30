التجارة الداخلية تنفي تحرير أسعار السلع الرئيسية

نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن صدور قرار يتضمن تحرير أسعار السلع الرئيسية مثل السكر والرز مؤكدة أن ما يتم نشره أو تداوله حول ذلك يأتي في سياق الحرب الإعلامية والاقتصادية على سورية.

وقالت الوزارة في بيان: إنه “لم يصدر أي قرار بتحرير أسعار السلع الأساسية وإن كل ما نشر يهدف إلى التشويش على الجهود الحكومية للاستمرار في توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين رغم تبعات الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية وشعبها”.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسعير في الوزارة تهدف إلى طرح السلع بسعر التكلفة مع هامش الربح المحدد بشكل منطقي والحد من فلتان الأسواق وارتفاع الأسعار مشيرة إلى أن كيلو غرام السكر ما زال يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 375 ليرة و400 ليرة وفي المؤسسة السورية للتجارة بـ 300 ليرة وسعر كيلو الرز في الأسواق يتراوح بين 500 و1000 ليرة حسب نوعه وفي السورية للتجارة لا يتجاوز الـ 400 ليرة.

وبينت الوزارة أنها وقعت مؤخراً عقوداً لاستيراد العديد من السلع الغذائية بمواصفات ونوعية جيدة لبيعها بأسعار مناسبة رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ومن بين تلك السلع السكر والرز وأن هناك كميات تكفي حاجة السوق لأشهر.

ودعت الوزارة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وحملات التشويش والاستهداف الممنهج للاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة.