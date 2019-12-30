الشعب الحزبية في دير الزور تختتم مؤتمراتها الانتخابية

اختتمت الشعب الحزبية في فرع ديرالزور مؤتمراتها الانتخابية بحضور وإشراف الرفيق اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم التربية والطلائع المركزيين،

الرفيق الشوفي أكد على تعزيز الحياة الديمقراطية عبر العملية الانتخابية والابتعاد عن الأطر الضيقة التي تشوه هذا المسار، مشيراً لأهمية دور البعثيين في المرحلة القادمة لتماسهم المباشر مع الجماهير، مشدداً على ضرورة اختيار الأفضل لأداء المهام المطلوبة، واستقطاب الجماهير لصفوف الحزب من خلال تفعيل الانتخابات الحزبية، والالتزام بالتعليمات الواردة من القيادة المركزية، إضافة لمشاركة العنصر النسائي بالانتخابات وتمثيل فئة الشباب من المجتمع تمثيلاً مشرفاً لأنهم قادة المستقبل وحماة الوطن.

حضر المؤتمرات الرفيق ساهر الصكر عضو اللجنة المركزية وأمين الفرع والرفاق أعضاء قيادة الفرع.