علامات الاكتئاب المبكرة للأطفال

حذرت دراسة أمريكية من احتمالية إصابة الأطفال بالاكتئاب في سن مبكرة تبدأ من 7 سنوات.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن جامعة نورث إيسترن في بوسطن أنه بعد فحص عينة من الأطفال بسن الـ7 سنوات يعانون من الاكتئاب، بين التصوير بالرنين المغناطيسي أن أدمغتهم يقل بها تدفق الدم بين الأجزاء التي تتحكم في صنع القرار والمزاج.

وفيما يلي أعراض تحذر من إصابة الأطفال بالاكتئاب وفقا للدراسة:

1- مزاج سيئ لا يزول

2- الانفجارات العاطفية

3- عدم الاهتمام بالأنشطة المفضلة

4- الشعور الدائم بالتعب

5- الشراهة عند تناول الطعام

6- صعوبة النوم

7- تدني احترام الذات

8- وجود أفكار انتحارية

9- نقص التركيز