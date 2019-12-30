“قواعد” جديدة في “فيسبوك”

لن تتمكن بعد الآن من الاشتراك في مسنجر إذا لم يكن لديك حساب على”فيسبوك”، هذا أكدته شركة فيسبوك على موقع VentureBeat، وأشارت إليه تقارير إخبارية.

وكان يسمح للمستخدمين المحتملين بالتسجيل في تطبيق مسنجر باستخدام أرقام هواتفهم فقط، دون الحاجة إلى لوجود حساب “فيسبوك”، أما الآن، فإن المستخدم أصبح “بحاجة إلى إنشاء حساب فيسبوك لاستخدام مسنجر”، حيث أوضحت “فيسبوك” أن هذا التغيير ناجم عن كون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون مسنجر، يستخدمون حسابات على المنصة الرئيسية لـ”فيسبوك” للتسجيل في مسنجر، وهي بهذا الإجراء تريد فقط تبسيط العملية.