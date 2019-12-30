منتخب سورية للناشئات بطل دورة الشارقة السلوية

توّج منتخب سورية الوطني لكرة السلة للناشئات دون 16 عاماً بلقب دورة الشارقة الإماراتية الودية التي اختتمت اليوم بمشاركة 4 فرق ، بفوزه في المباراة النهاية على أكاديمية جام الهندي بفارق 17 نقطة ( 47-30) والأرباع الأول (12-9) والثاني (8-3) والثالث (16-6) والرابع(11-12) لأكاديمية جام.

المباراة جاءت لمصلحة لاعبات منتخبنا اللواتي قدمن مباراة قوية وكانت خلالها لاعبة منتخبنا دلع حمود أفضل لاعبة بالنهائي، في حين استحقت قائدة المنتخب يانا عفيف لقب أفضل لاعبة بالبطولة (هذه الجائزة ليست بجديدة على يانا فقبل ذلك حازت على لقب أفضل لاعبة في بطولة الأردن الدولية وأفضل مسجّلة في بطولة غرب آسيا وحققت أكبر عدد المتابعات في البطولة)، وفي مباراة المركزين الثالث والرابع فازت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على فريق هوب دريم الهندي بنتيجة (40-35).

منتخب سورية سجل افضل سكورات البطولة حيث حقق معدل نقطي وقدرة ٦٣.٧٥ نقطة بعدما سجل ٢٥٥ نقطة في أربع مباريات..

سجل لمنتخب سورية بالنهائي: دلع حمود (15) نقطة بينها ثلاثية، يانا عفيف (12) بينها ثلاثيتين، بروين خليل (9)، ماريا البدر (5) بينها ثلاثية، لين برنية (5) بينها ثلاثية، سارة الياس (4).

وكان منتخب سورية قد فاز على فريق أكاديمية جام في الدور الأول (52-27) كما فاز على فريق هوب دريم الهندي (77-18) ” وقد نالت لاعبة منتخب سورية سارة إلياس على لقب أفضل لاعبة في المباراة “، كما فاز منتخب سورية على مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة (79-31).

اللقب هو الثالث لمنتخب سورية للناشئات حيث سبق له وأن توج بلقبي دورة الأردن الدولية بمشاركة العراق والأردن ، ولقب بطولة غرب آسيا الأولى التي أقيمت في دمشق مؤخراً بمشاركة منتخبي العراق ولبنان.

وضم منتخبنا الوطني اللاعبات: يانا عفيف- ماريا البدر- أرميغ بوشكيزنيان- سارة الياس- أليسا الدبل- سيميل الأحمر- لارا جوخه جي- غالية كيلاني- لين برنية- برفين ججو- بروين خليل- دلع حمود. مدرب الفريق ريم صباغ، ومساعد المدرب موسى الفحل.

البعث ميديا//عماد درويش