الخارجية الروسية: الإدارة الأمريكية تعيد واشنطن لزمن “رعاة البقر”

انتقدت الخارجية الروسية سياسة الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة مشيرة إلى أن هذه السياسة تعيد واشنطن إلى “زمن الغرب المتوحش”.

وفي تعليق على صورة نشرتها الإدارة الأمريكية بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى واشنطن يظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جالسا أمام الطاولة في المكتب البيضاوي ولافروف يقف بجانبه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن “وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض يفتقران لما يسمى اللياقة البروتوكولية.. وأعتقد أن الكثير من الأشياء عادت إلى أيام الغرب المتوحش التي قرأنا عنها كثيرا في الكتب المدرسية”.

وأضافت زاخاروفا: “في زمان رعاة البقر… كان مريحا وفعالا أن تلقي قدميك على الطاولة” مضيفة “هكذا نعيش اليوم مع الولايات المتحدة اللامبالية بالسياسة العالمية”، مشيرة إلى أن الوضع مماثل في الاقتصاد العالمي أيضا فقد كانت الولايات المتحدة سابقا تتحدث عن الأولوية وسيادة المنافسة أما الآن فيتبعون سياسة الحمائية والعقوبات والتدخل السياسي في الحياة الاقتصادية”.