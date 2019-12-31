حظر تظاهرات “السترات الصفراء” ليلة رأس السنة

بعد دعوات مجموعات “السترات الصفراء” عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة إلى احتجاجات تتزامن مع احتفالات رأس السنة في وسط العاصمة، أعلنت السلطات الفرنسية أنها حظرت التظاهرات في جادة الشانزليزيه وسط باريس.

ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد “أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديغول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، تعزيز الإجراءات الأمنية، خلال احتفالات العام الجديد، ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش والحماية المدنية تحسبا لأي عمل إرهابي، من دون أن تكون هنالك مؤشرات تعزز ذلك.