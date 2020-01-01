الحرائق تجتاح أستراليا.. ارتفاع عدد الضحايا

قتل حوالي 12 شخصا بسبب الحرائق التي تجتاح أستراليا خلال الأيام الماضية.

وقالت السلطات الاسترالية: إنه تأكد حتى الآن مقتل 12 شخصا في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها بينهم ثلاثة متطوعين من رجال الإطفاء، واجتاحت النيران بلدات بأكملها خلال اليومين الماضيين ما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ.

وأكدت المصادر أن الحرائق دمرت أكثر من عشرة ملايين فدان وتندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف حيث لا يزال هناك أكثر من 100 حريق بولاية نيو ساوث ويلز وحدها كما يواصل آلاف من رجال الإطفاء مكافحة هذه الحرائق.