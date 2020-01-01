لليوم الثاني.. تواصل الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد

لا يزال العشرات من المتظاهرين العراقيين متجمعين أمام السفارة الأمريكية في بغداد، مستمرين في اعتصامهم تنديدا بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي والذي أوقع العشرات من الشهداء والجرحى.

حيث تجمعوا قبالة السفارة مجددين دعواتهم إلى إغلاقها وطرد السفير الأمريكي من العراق.

في سياق أخر، كشف النائب عن تحالف الفتح، سعد الخزعلي، عن جمع تواقيع نيابية لإخراج القوات الأمريكية من العراق وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.

وبحسب حديث للخزعلي مع موقع السومرية نيوز، فإن العام 2020 سيكون عنوانه لا وجود للقوات الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أنه تم جمع التواقيع بغية إدراج قانون إخراج القوات الأمريكية على جداول أعمال الجلسات، مؤكدا أن تحالف الفتح سيعمل بكل قوة لتمرير القانون.

هذا وكانت وتيرة الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد تصاعدت، أمس، وأقدم متظاهرون على حرق بابين من أبوابها ومرآبها، فيما أصيب عشرات المتظاهرين جراء قنابل غاز مسيل للدموع أطلقت من داخل السفارة.