ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في اندونيسيا

ارتفع عدد الضحايا الذين قضوا في الفيضانات التي اجتاحت اندونيسيا ليصل الى 21 شخصاً.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية جوكو هاريانتو قوله إن عدد القتلى بلغ 21 شخصا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمناطق المحيطة بها، وفقاً لـ “رويترز”.

ولم تقدم السلطات بيانا تفصيليا عن أسباب الوفيات بالنسبة لكل الضحايا لكنها قالت في وقت سابق إن أربعة أشخاص ماتوا غرقا وأربعة قضوا نحبهم في انهيارات أرضية وأربعة آخرين ماتوا صعقاً بالكهرباء في حين توفي ثلاثة نتيجة انخفاض في درجة حرارة أجسامهم.