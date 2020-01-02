زلاتان يصل ميلان

وصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي السابق، إلى مطار ليناتي بمدينة ميلان اليوم، تمهيدا للانضمام لصفوف ميلان بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان في استقبال النجم السويدي، مسؤول النادي زفونمير بوبان، وعدد كبير من جماهير النادي الإيطالي.

وأعلن الروسونيري التعاقد مع إبراهيموفيتش قبل أيام لمدة ستة أشهر، وقابلة للتمديد لعام إضافي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة طوال الأشهر الماضية.

وأصبح إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما لاعبا حرا بحلول شهر ديسمبر الماضي، بعد أن انتهى عقده مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وسبق أن لعب المهاجم “إبرا” بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.

ويعاني ميلان بشدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد مرور 17 جولة من انطلاق “الكالتشيو”.