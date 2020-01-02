هطلات مطرية غزيرة وثلوج على ارتفاع 1400 متر

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية باردة نسبيا ورطبة في طبقات الجو العليا، وهذا يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

ووفقا لمديرية الأرصاد الجوية، فإن الجو يكون غائم جزئي إلى غائم ماطر على فترات، والهطلات غزيرة أحيانا، خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية، مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، التي تزيد على 1400 متر.

فيما تكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتوالي درجات الحرارة غداً توالي درجات الحرارة انخفاضها وتصبح أدنى من معدلاتها بقليل وتزداد الفاعلية الجوية لتشمل أغلب المناطق، حيث يكون الجو غائما ماطرا على فترات والهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على الـ 1200 متر.