استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في عدوان أمريكي على محيط مطار بغداد

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي فجر اليوم استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني في عدوان أمريكي جوي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي أن الطيران الأمريكي استهدف بالصواريخ مركبتين تقلان مسؤولين بالحشد الشعبي وضيوفهم على طريق مطار بغداد ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

إلى ذلك اعترف مسؤولون أمريكيون في تصريحات نقلتها رويترز بشن القوات الأمريكية عدواناً على محيط مطار بغداد.

وكان الجيش العراقي أكد أمس سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من مطار بغداد الدولي.

الحرس الثوري الإيراني يؤكد استشهاد اللواء قاسم سليماني

إلى ذلك أكد الحرس الثوري الإيراني استشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني في عدوان أمريكي في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا” عن الحرس الثوري قوله في بيان أصدره أن “اللواء قاسم سليماني استشهد بعد عمر من الجهاد فجر اليوم الجمعة في هجوم لمروحيات أمريكية”.