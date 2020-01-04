بعد صيانة عطل فني على خط 66 ك.ف..إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة الحسكة

أعادت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة إيصال التيار الكهربائي إلى المشتركين في مدينة الحسكة وما حولها صباح اليوم بعد إجراء صيانة على خط 66 ك.ف.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لوكالة “سانا” أن عطلا فنيا حدث منتصف ليلة أمس بالخط المذكور الواصل بين محطتي تحويل البواب/ الغزل أدى إلى خروج محطات كهرباء الحسكة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين لافتا إلى أن ورشات الصيانة باشرت منذ الصباح الباكر بإصلاح العطل وإعادة الخدمة إلى المشتركين.

ولفت عكلة إلى أن ورشات أقسام التشغيل والصيانة والطوارئ على جاهزية تامة لمعالجة وصيانة أي عطل فني طارئ يحدث على شبكات نقل الطاقة الكهربائية الثلاث المنخفضة والمتوسطة والعالية والعمل على إعادة الخدمة للمشتركين بأقصى سرعة ممكنة.

يشار إلى أن محافظة الحسكة تتغذى حاليا بالطاقة الكهربائية من خلال الكميات الواردة عبر خط الطبقة / البواب والكميات التي تنتجها محطة توليد الطاقة الكهربائية في السويدية بريف المحافظة.