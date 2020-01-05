لبنان.. عاصفة مطرية تلحق أضراراً بالمزروعات

على مدى اليومين الماضيين، شهد لبنان عاصفة أدت إلى تساقط الأمطار بغزارة في مختلف المناطق، لا سيما في الجنوب والشمال، ما رفع من منسوب مجاري الأنهار والينابيع.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن الرياح القوية التي ضربت المناطق السهلية وبعض المناطق الوسطية في عكار شمال لبنان، ألحقت أضرارا بالمزروعات، فيما غضت الثلوج المرتفعات الجبلية كافة من الكروم إلى جرود القبيات وعكار العتيقة وبزبينا والقموعة وفنيدق على ارتفاع 1350 مترا عن سطح البحر.

وأضافت الوكالة أن الأمطار الغزيرة ليلا حولت عدداً من طرق مدينة صيدا إلى مستنقعات وبرك مياه، خاصة طريق اوتوستراد الشماع.

وفي حاصبيا جنوبا، ذكرت الوكالة أن السيول تسببت بجرف الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات، إضافة لتساقط الثلوج ليلا على المرتفعات.

كما ورفعت غزارة الأمطار منسوب مياه نهر الحاصباني، وأدت إلى تفجر عشرات الينابيع، ما تسبب بفيضانات اقتصرت أضرارها على الماديات.