السماح لطائرات الخطوط الجوية الليبية بعبور الأجواء السورية

أعلنت وزارة النقل أنها أعطت إذناً لطائرات الخطوط الجوية الليبية بالعبور فوق ‏الأجواء السورية وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني الليبية إلى ‏مؤسسة الطيران المدني السوري.‏

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن الموافقة تأتي على مبدأ المعاملة بالمثل حيث أن (السورية) للطيران تعبر الأجواء ‏الليبية إضافة إلى ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية.‏

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستخفض التكاليف على الشركة وتوفر الوقت.