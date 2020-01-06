ملايين الإيرانيين يشاركون في مراسم تشييع الشهيد سليماني ورفاقه في طهران

بمشاركة الملايين من أهالي العاصمة الإيرانية طهران بدأت صباح اليوم مراسم تشييع جثامين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي جراء عدوان أمريكي غادر بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ورددت الحشود الهتافات المنددة بالولايات المتحدة وجريمتها النكراء والمعبرة عن الحزن باستشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما.

إلى ذلك أم قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد على الخامنئي صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الفريق سليمانى والمهندس ورفاقهما في جامعة طهران بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وستنقل جثامين الشهداء في وقت لاحق إلى مدينة قم حيث سيتم تشييعها هناك.

وكانت جثامين الشهداء وصلت إلى طهران مساء أمس على متن طائرة قادمة من مدينة مشهد.

وشارك ملايين الإيرانيين أمس في مراسم تشييع جثامين الشهداء سليماني والمهندس ورفاقهما في مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان ومن ثم في مدينة مشهد.